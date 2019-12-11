Юрий Чайка личным постановлением прекратил экстрадицию двух бизнесменов

Генпрокурор Юрий Чайка лично вынес постановление о незаконности привлечения к уголовной ответственности по статье о мошенничестве двух заочно арестованных бизнесменов, скрывающихся в Украине, сообщает «КоммерсантЪ».

Об этом газете рассказал адвокат бизнесменов Михаила Ершова и Валерия Наумова Дмитрий Григориади, который также участвовал в составлении «лондонского списка» уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова. «Честно говоря, я впервые сталкиваюсь с решением в пользу бизнесменов, которое выносит лично генпрокурор», — говорит Григориади.

По данным издания, против тамбовских предпринимателей выдвинули обвинения сразу по двум статьям: части 4 статьи 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере и части 2 статьи 199 УК РФ о неуплате налогов в особо крупном размере.

При этом отмечается, что Чайка прекратил только дело о мошенничестве, которое ранее трижды отказывались прекратить глава СК Александр Бастрыкин и его заместитель Елена Леоненко. Также издание сообщает, что Ершов является зятем депутата Госдумы, члена ЦИК КПРФ Тамары Плетневой.

Обвиняемые свою вину отрицают, настаивая на том, что их выдавливают из бизнеса. После начатого СУ СКР РФ по Тамбовской области против них расследования, обысков и изъятий документов, в которых в том числе участвовали сотрудники спецназа, Наумов и Ершов покинули Россию и переехали на Украину. Однако в связи с делом о мошенничестве была начата процедура экстрадиции, которой теперь, судя по всему, не произойдет, так как обвинение в неуплате налогов не является законным поводом для неё, а постановление генпрокурора не подлежит обжалованию.