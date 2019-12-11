270 тысяч человек эвакуировали с объектов Москвы с новой волной "минирований"

Источник сообщил, что 10 декабря число эвакуированных в Москве людей достигло пика с начала волны лжеминирований.

По данным «Интерфакса», всего в этот день из-за анонимных сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах со столичных объектов были выведены порядка 120 тысяч человек.

Напомним, что во вторник анонимы, в частности, «заминировали» 25 станций столичного метро, однако их экстренные службы проверяли без эвакуаций.

При этом среди объектов, которые эвакуацию проводили, были школы, поликлиники и крупные торговые центры.

Согласно информации источника агентства, все анонимные угрозы с начала новой волны «минирований», стартом которой считают 28 ноября, поступали по электронной почте. Всего за это время из столичных учреждений были эвакуированы свыше 270 тысяч человек.