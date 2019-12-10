Володин ждет от рабочей группы в ГД законопроект о преследовании в интернете

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею создания рабочей группы по решению правовых вопросов в сфере насилия, осуществляемого против человека с помощью интернета, пишет «Парламентская газета».

Ранее в Госдуме прошел «круглый стол» с участием депутатов, адвокатов, психиатров, полицейских и сотрудников Генпрокуратуры, где обсуждался вопрос преследования в сети. По итогам дискуссии депутат Сергей Боярский предложил создать рабочую группу для решения юридических аспектов этой темы. Вячеслав Володин предположил, что результатом работы группы могла бы стать конкретная законодательная инициатива.

Боярский отмечает, что сегодня технически возможно определить, от кого пользователь получает угрозы в интернете или кто является актором травли в сети, но в России нет той правовой базы, по которой было бы возможно осудить злоумышленника.