В местах лишения свободы ужесточат пронос химических веществ

С 10 декабря вступают в силу новые требования к антитеррористической безопасности на территориях мест лишения свободы, пишет «Парламентская газета».

В перечень мероприятий добавлены требования по выявлению и предотвращению несанкционированного проноса в тюрьмы токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных микроорганизмов. Речь идет в том числе о контроле поступающих в колонии и СИЗО почтовых отправлений.

Ранее кабинет министров поручил разработать анлогичные меры защиты в подведомственных организациях Минэкономразвития, Росреестра, Минспорта, Ростуризма и других государственных институций.