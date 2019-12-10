Патриарх Кирилл проведет отпевание Юрия Лужкова в храме Христа Спасителя

Отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова пройдет в храме Христа Спасителя в четверг, 12 декабря в 11:00. Богослужение проведет патриарх Кирилл, сообщает «Интерфакс».

Юрий Лужков умер в возрасте 83 лет в одной из клиник Мюнхена. Известно, что там ему проводили плановую операцию на сердце, которая прошла успешно, но экс-политик не смог выйти из наркоза, пишет телеграм-канал Baza.

Редактор «МК» Павел Гусев со ссылкой на родственников погибшего заявил, что во время операции возникла аллергическая реакция, передает телеканал «Звезда».

Похоронят Лужкова 12 декабря на Новодевичьем кладбище. Мэр Москвы Сергей Собянин уже создал правительственную комиссию по организации похорон.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов в комментарии «Газета.ru» заявил, что депутаты городского парламента рассмотрят вопрос о том, чтобы назвать одну из улиц Москвы именем Лужкова.