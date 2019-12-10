Украинский сайт "Миротворец" объявил о прекращении работы

Скандальный сайт «Миротворец», публиковавший личные данные журналистов, которые работали в ДНР и ЛНР, объявил о закрытии.

«Сегодня, 10.12.2019, в 18:00 (19:00 по московскому времени)... мы полностью останавливаем серверы "Миротворца"», – цитирует «Би-Би-Си» сообщение, размещенное на сайте. Уточняется, что информация будет временно доступна для отдельных категорий пользователей на закрытом ресурсе.

Причины такого решения не раскрываются. Cоздатели сайта заявили, что продолжат работу над другими проектами, в частности новостным порталом и интернет-радио.

«Миротворец» был создан весной 2014 года и вел в том числе свою базу лиц, нарушающих, по мнению создателей, законодательство Украины в связи с существованием самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также поездками в Крым через территорию России.