Сотрудники ФСБ задержали гендиректора петербургского ОАО "Метрострой"

В Санкт-Петербурге после обысков в ОАО «Метрострой» был задержан генеральный директор компании Николай Александров.

Как сообщается на сайте компании, в данный момент связь с Александровым отсутствует. «По имеющейся у нас информации, он задержан и ожидает предъявления обвинения и избрания меры пресечения», – говорится в сообщении. С какой целью и в рамках какого дела произошло задержание, пока не известно.

Отмечается, что в данный момент компания работает в штатном режиме. «Реализация государственных контрактов проходит в рабочем порядке. Обязательства, имеющиеся у компании перед городом, будут выполняться», – указывается в пресс-релизе «Метростроя».

По данным ТАСС, в проведении оперативно-следственных мероприятий участвовали сотрудники ФСБ. Источник агентства сообщил, что накануне, 9 декабря, в компании были проведены обыски. По информации «Фонтанки», после этого Александрова увезли в управление СК на Литейном проспекте.



В прошлом году рабочие подрядной организации «Метростроя» объявляли забастовку из-за многомесячной задержки зарплаты.