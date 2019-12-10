Рекламные бюджеты в интернете в 1,5 раза обогнали телевизионные, сообщает АКАР

За первый восемь месяцев 2019 года рекламные бюджеты в России выросли на 5% исключительно за счет интернета, несмотря на отсуствие роста на всех остальных медиарынках. К такому выводу пришли в Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), передают «Ведомости».

Суммарный бюджет рекламодателей за этот период составил 340 миллиардов рублей, при этом бюджет интернет-рекламы вырос сразу на 21% до 170 миллиардов рублей.

Спрос на рекламу на радио упал на 5% до 10 миллиардов рублей, а на телевидении — на 7%, до 110 миллиардов. Печатные издания показали наихудший результат, «просев» на 18% и сравнявшись по размеру бюджета с радио (также 10 миллиардов). При этом наружная реклама сохранила свои позиции с 31 миллиардом рублей.

Сегодня также стало известно о закрытии мужского журнала «Men’s Health». Основатель «Ясно Паблишинг» (владеет изданием) Демьян Кудрявцев объяснил РБК, что это связано именно с падением рекламных бюджетов и тем, что «российский рынок тяжел для мужских изданий».

Ассоциация «Русбренд», в которую входят крупнейшие рекламодатели рынка ТВ-рекламы, направила письмо в компанию-измеритель Mediascope и в Национальный рекламный альянс, монополист по продаже телевизионной рекламы. В обращении они настаивают на возможности отдельно получать измерения аудитории ТВ по городам, где проживает более 100 тысяч человек и в остальных. Это связано с тем, что с 2020 года их намерены объединять в единую базу данных. Таким образом, по словам собеседника РБК, рекламодатели не смогут ориентироваться на привычную им аудиторию больших городов.

Ранее Sobesednik.ru сообщал о возможном создании законопроекта, который подразумевает выбор Роскомнадзором уполномоченной организации для измерения аудитории интернет-ресурсов.