Органы опеки готовы забрать девочку, живущую 5 лет с рождения в медцентре Москвы

Столичный Департамент соцзащиты отреагировал на историю с пятилетней девочкой, которая с рождения не покидает перинатальный центр в Москве. Ведомство намерено в ближайшее время подать исковое заявление об ограничении матери и отца в родительских правах.

Девочка, рожденная на сроке 26 недель, была оставлена родителями в центре под тем предлогом, что у нее большие проблемы со здоровьем. В медучреждении утверждали, что ребенок абсолютно здоров, и неоднократно уговаривали забрать дочь в семью.

Родители оплачивали пребывание девочки в клинике, которое обходилось им примерно в миллион рублей в месяц. Известно, что п омимо дочери у семьи есть трое сыновей, которые находятся на домашнем обучении и не покидают пределы Москвы.

С марта 2019 года медцентр судится с семейством, требуя забрать ребенка. Органы опеки не могли лишить родителей законных прав, поскольку здоровью и жизни девочки ничего не угрожало, что в том числе подтверждалось Уполномоченным по правам ребенка в Москве.

В ноябре суд не нашел оснований для передачи ребенка в опеку, но обязал родителей забрать девочку домой. Судебные приставы обязаны проследить за исполнением решения суда.

«Учитывая, что судом установлено отсутствие уважительных причин у родителей не забрать ребенка, а родители все также не предпринимают никаких действий, чтобы забрать девочку, органы опеки и попечительства в ближайшие дни подадут исковое заявление об ограничении родителей девочки в родительских правах», — сообщается на сайте Департамента социальной защиты населения Москвы.

Также муниципальные власти ходатайствуют о проведении комплексной судебно-медицинской экспертизы в отношении ребенка и родителей.