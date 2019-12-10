Госдума снова заморозила накопительную часть пенсии россиян до 2022 года

Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительной части пенсии россиян, которая должна была продлиться до 2021 года, обращает внимание «КоммерсантЪ».

Срок увеличили только на год — до 2022 года, хотя в декабре 2018 года президент РФ Владимир Путин продлил заморозку на три года — до 2021 года.

Мораторий действовал на тот момент уже четыре года, за которые, как отмечает издание, бюджет сэкономил два триллиона рублей. В 2014 году говорилось, что это временная мера.

Согласно бюджету Пенсионного фонда России на 2020–2022 годы, который приняли в Госдуме в первом чтении, социальные пенсии намерены проиндексировать в следующем году на 7%, а страховую пенсию — повысить на 6,6%.