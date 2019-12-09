Верховный суд отменил решение об отказе в приеме беременной на госслужбу

Верховный суд признал незаконным отказ в приеме на госслужбу в Федеральную антимонопольную службу беременной женщины.

Лишь в Верховном суде соискательница смогла добиться признания того факта, что в ФАС ей отказали в допуске к прохождению госслужбы по дискриминационным мотивам, пишет РАПСИ.

Женщина уже была зачислена в кадровый резерв на должность советника отдела, допущена к работе с инвентарем, ей назначили наставника и установили испытательный срок. Кроме того, она прошла комиссию на допуск к государственной тайне. Но контракт так и не был заключен: руководитель отдела в устном порядке заявил, что соискательнице отказано в должности по причине беременности.

Пресненский районный и апелляционный суды в Москве не удовлетворили иск заявительницы, ссылаясь на формальные документы, которые подтверждали, что между ФАС и истцом не было трудовых отношений.

Верховный суд указал на то, что ни одна из инстанций фактически не ответила на главный вопрос обращения: является ли отказ в допуске на госслужбу правомерным.

ВС отменил решения нижестоящих инстанций и направил дело на повторное рассмотрение в районный суд.