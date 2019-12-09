В Сети продают пропавшую из парка в США табличку с признанием в любви главе ВТБ

Художник Артем Лоскутов выставил на продажу табличку, которую, предположительно, Наиля Аскер-заде подарила Андрею Костину.

Как передает Znak.com со ссылкой на Facebook художника и Telegram-канал «Открытые медиа», Лоскутов назвал объект «Без любви ничего не получится» и выставил его на продажу за стартовую цену 1 рубль, призвав подписчиков повышать стоимость лота в комментариях.

При этом отмечается, что спустя полчаса после публикации цена объекта выросла до 10 тысяч рублей. В разговоре с «Открытыми медиа» Лоскутов подтвердил оригинальность таблички, однако отказался ответить, почему она оказалась у него, сославшись на статью 51-ю Конституции (право не свидетельствовать против себя).

Все полученные от продажи средства художник пообещал направить в «Русфонд».

Табличка со скамейки в Центральном парке Нью-Йорка фигурировала в одном из последних расследований ФБК. Предполагается, что табличка была установлена по заказу журналистки Наили Аскер-заде в 2015 году и содержит признание в любви к главе ВТБ Андрею Костину. Днем ранее СМИ сообщили об исчезновении объекта со скамейки в Центральном парке Нью-Йорка вскоре после публикации расследования.