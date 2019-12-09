В России могут официально ввести возрастные ограничения для компьютерных игр

В Госдуме поддержали идею законодательно закрепить требования к маркировке, содержанию и рекламе видеоигр.

По словам председателя комитета нижней палаты по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергея Гаврилова, это необходимо для нравственного воспитания детей и предотвращения вспышек насилия в обществе. «Мы должны понимать, что агрессия в человеке не возникает из ниоткуда, она формируется с детства, на ее развитие влияют в том числе и жестокие компьютерные игры», – цитирует ТАСС депутата.

В мае этого года группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект об обязательной возрастной маркировке компьютерных игр, разработанный с целью «наведения порядка в области оборота видео- и компьютерных игр, демонстрирующих акты насилия». Правовое управление Госдумы не поддержало инициативу.

Рассуждая о патриотическом воспитании молодых россиян, Гаврилов также предложил запретить использование в школах при изучении историко-обществоведческих дисциплин «учебно-методических материалов, разработанных или изданных за рубежом либо разработанных или изданных иностранными некоммерческими неправительственными организациями».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что президент Ассоциации детских психиатров Анатолий Северный опроверг миф о серьезном вреде компьютерных игр для психики несовершеннолетних.