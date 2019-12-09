Суд Владивостока отменил штраф в ₽30 тысяч для первого наказанного за фейк-ньюс

Решение суда первой инстанции в отношении журналиста газеты «Якутск Вечерний» Михаила Романова сочли неправомерным.

Напомним, Михаил Романов был первым журналистом, оштрафованным по так называемому закону «о фейковых новостях», вступившему в силу 29 марта. Участковый уполномоченный, который открыл в отношении него административное дело, увидел в статье Романова, посвященной избитому за посты о взрыве в здании архангельского офиса ФСБ программисту, «скрытые вставки» и воздействие на подсознание людей. В результате журналист был признан виновным в злоупотреблении свободой информации и оштрафован на 30 тысяч рублей.

По словам заместителя главного редактора еженедельника «Якутск Вечерний», где и была опубликованна статья Романова, Виталия Обедина, в настоящее время стало известно, что окружной суд Владивостока отменил назначенный журналисту штраф.

«Мы подали жалобу в окружной суд во Владивостоке и буквально сегодня узнали, что она была рассмотрена и решение суда первой инстанции отменено. К сожалению, с мотивировочной частью еще не ознакомлены. Предварительно — за недоказанностью вины», — цитирует Обедина «Интерфакс».

Отмечается, что отменены были также обвинения по трем другим административным делам, заведенным в отношении Романова за отказ подчиниться требованиям сотрудника полиции.