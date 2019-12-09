С 2017 года работодатели реже стали искать сотрудников с инвалидностью

Исследование компании HeadHunter показало, что для людей с инвалидностью на существующем рынке труда доступно лишь 2% от общего числа вакансий, пишут «РИА Новости».

По данным на конец ноября, в России для граждан с ОВЗ размещено чуть меньше 12 тысяч объявлений о предложении работы.

Аналитики отмечают, что число специальных предложений для соискателей с особенностями здоровья постепенно снижается в последние два года. Чаще всего о наличии людей с инвалидностью в своем штате заявляют компании, где устроены более 250 сотрудников.

Только 17% работодателей говорят, что не видят сложности при приеме в штат особенных сотрудников. 47% указывают на необходимость оборудования специальных рабочих мест, 28% считают, что проблемы со здоровьем мешают рабочему процессу, 36% жалуются на сложности при увольнении людей с инвалидностью.

Ранее Минтруд сообщал, что только 28,8% людей с инвалидностью в России в трудоспособном возрасте имеют постоянную работу.