Москвичам рекомендовали не ждать снега в регионе в течение всей недели

Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Москвы и области в ближайшие семь дней.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в понедельник, 9 декабря, в столице ожидается облачная и ветреная погода с температурой воздуха до +4 градусов.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на и.о. директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда, аналогичные метеоусловия, харатерные больше для конца октября — начала ноября, продержутся в Москве и области до среды, 11 декабря.

Однако в середине недели область высокого давления оттеснит от столицы циклон, и в регионе похолодает и станет ясно. В ночь на четверг в Москве и ближнем Подмосковье будет минус 4-8 градусов, днем ожидается минус 1-3, давление вырастет до 755 мм ртутного столба.

Кроме того, снега в ближающую неделю синоптики не ожидают.