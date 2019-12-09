Лидия Михеева стала главой Общественной палаты России

Главой Общественной палаты РФ почти единогласно (двое воздержались) избрана экс-заместитель секретаря организации Лидия Михеева, передает «Новая газета».

«Мы сконцентрируемся на работе с реальными проблемами граждан, и я думаю, важно не просто реагировать на каждый запрос и помочь лично тому, кто обратился, но и сформировать такую карту проблем, проанализировать, обобщить, что больше всего волнует, какая сфера, какие есть проблемы», — приводит её слова ТАСС.

При этом Михеева отметила, что результатом этой деятельности станут «конкретные предложения» по законодательству, а также обратила внимание на «работу по нулевым чтениям», в ходе которой ОП РФ намерена проводить «более тщательную» оценку инициатив, вносимых в Госдуму, а также «получить мнение общественности на стадии инициативы».

Места заместителей Михеевой заняли стали председатель комиссии палаты по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Владислав Гриб и глава комиссии по охране здоровья и развитию здравоохранения Лео Бокерия.

Как сообщает «КоммерсантЪ», Михеевой 48 лет, она родилась в Барнауле, является выпускницей юридического факультета Алтайского госуниверситета, защитила докторскую диссертацию на тему «Проблемы правового регулирования отношений в сфере опеки и попечительства». До 2006 года занималась преподаванием, а с 2006 по 2008 годы консультировала Исследовательский центр частного права при президенте РФ. В 2010 году стала заместителем главы центра, а в 2018-м — возглавила его. В состав Общественной палаты РФ входит с 2014 года, а в 2017 году заняла пост замглавы органа.

Михеева также работала в аппарате комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, является членом Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Кроме того, она член Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи, а также член научно-консультативных советов при Верховном суде, Минюсте и Федеральной нотариальной палате.

Напомним, ранее глава Общественной паоаты РФ Валерий Фадеев был назначен главой Совета по правам человека. На вторник, 10 декабря, запланирована ежегодная встреча Совета с президентом РФ Владимиром Путиным.