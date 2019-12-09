Главный борец с коррупцией Алтайского края получил 4 года за взятку в 13 млн

Бывший начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по Алтайскому краю Вадим Надвоцкий был приговорен к четырем годам колонии строгого режима за взятку в 12 900 тысяч рублей, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр регионального управления СК РФ. Также Надвоцкий будет должен выплатить штраф в 25,8 миллионов рублей.

Как утверждается, за деньги, которые он получал в период с 2016 по 2018 годы, Надвоцкий делал так, чтобы его подчиненные не проводили проверки двух компаний, торговавших моторным маслом. Кроме того, он также приказывал не возбуждать уголовные дела против них.

Обвиняемый признал вину после того как его, «а также его знакомого» в ноябре 2018 года задержали сотрудники ФСБ. Отмечается, что из-за плохого состояния здоровья в феврале его перевели из СИЗО под домашний арест.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в МВД общий ущерб по уже оконченным коррупционным делам оценили в 102 миллиарда рублей за первые восемь месяцев 2019 года.