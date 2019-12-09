Единственный в России самолет для перевозки тяжелобольных год пробудет в ремонте

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба сообщил, что специализированный самолет, который отведен для транспортировки людей в тяжелом состоянии здоровья до конца 2020 года пробудет на техобслуживании.

Борт является единственным подобным самолетом в России. С 2009 года агентству удалось с его помощью спасти более 500 человек, отмечает Уйба.

«Наш единственный в стране специализированный реанимационный борт с двумя стационарными реанимационными модулями, к сожалению, встал на регламент. У нас вышли из строя двигатели, оба, и мы до конца 2020 года будем без [него]», — приводит слова руководителя ФМБА ТАСС.