Бывшие конвоиры членов "банды GTA" получили за халатность до трех лет условно

Суд приговорил четверых сотрудников конвойной службы, допустивших попытку побега членов «банды GTA», к условным срокам.

Как предеает «Интерфакс», Красногорский городской суд признал полицейских виновными по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека»).

Экс-командир отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД по Московской области Алексей Гришин приговорен к трем годам условно; старшим полицейским Михаилу Фартушняку и Елизавете Лукьяновой суд назначил три и полтора года условно соответственно; заместитель командира взвода Алексей Маханьков получил два года условного срока.

Напомним, 1 августа 2017 года в здании Мособлсуда пятеро из девяти членов «банды GTA» напали в лифте на двоих сопровождавших их конвоиров. Завладев ключами от наручников и табельным оружием полицейских, подсудимые попытались вырваться наружу. В ходе перестрелки были ликвидированы трое членов банды. Двоих раненых преступников доставили в реанимацию, один из них позже скончался. В больнице оказались также конвойные Михаил Фартушняк и Елизавета Лукьянова, которой нападавшие сломали нос, и боец ОМОНа Михаил Ананичев.

По мнению следствия и суда, полицейские грубо нарушили порядок конвоирования, отправив пятерых подсудимых в конвойное помещение в сопровождении только пары охранников, несмотря на то, что «с учетом склонности подсудимых к насилию, побегу, нападению на охрану» требовалось назначение усиленного конвоя.

Преступная группа, названая «бандой GTA» по аналогии с популярной видеоигрой, действовала в Подмосковье в 2012–2014 годах. Злоумышленники совершили 15 разбойных нападений, жертвами которых оказались 17 человек. В ноябре 2014 года стало известно о поимке банды и ликвидации ее главаря. В августе 2018 года Мособлсуд признал пятерых членов группировки виновными по шести статьям УК РФ. Осужденные Шерджон Кодиров, Анвар Улугмурадов, Умар Хасанов, Хазратхон Додохонов были приговорены к пожизненному заключению в колонии особого режима, Зафарджон Гулямов – к 20 годам колонии строгого режима. Тогда же четырех полицейских обвинили в халатности.