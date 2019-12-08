Жители крупных городов по всему миру ночевали на улицах с целью помочь бездомным

Тысячи участников акции по сбору средств для бездомных The World's Big Sleep Out провели ночь с 7 на 8 декабря на улицах.

Как передает «Би-би-си», организаторы мероприятия рассчитывали, что в нем примут участие около 50 тысяч человек. Цель акции – собрать около 38 миллионов фунтов стерлингов (50 миллионов долларов) и привлечь к проблеме внимание политиков.

Люди ночевали на улицах Лондона, Эдинбурга и Кардиффа, а также Дублина, Нью-Йорка и других мегаполисов. К акции присоединились знаменитости. Так, актриса Хелен Миррен читала собравшимся на Трафальгарской площади в Лондоне сказку на ночь, а шотландская рок-группа Travis исполняла свои композиции.

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