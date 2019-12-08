Якутский шаман-воин возобновил поход на Москву в компании двух спутников

Шаман-воин Александр Габышев, задержанный во время похода на Москву с целью «изгнать Путина», продолжил свой путь.

Как пишет РБК со ссылкой на координатора проекта «Правозащита Открытки» Алексея Прянишникова, Габышев возобновил поход вместе с двумя своими единомышленниками. Они выдвинулись из Якутска 8 декабря в 5:00 по местному времени (23:00 7 декабря по московскому).

Сообщается, что цели и мотивы шамана, идущего совершать «обряд изгнания Путина», не изменились. Прянишников пояснил, что действие подписки о невыезде Габышева закончилось.

Александр Габышев, провозгласивший себя шаманом-воином, начал поход на Москву в марте 2019 года. В сентябре его задержали на границе Иркутской области и Бурятии. Шамана доставили в психоневрологический диспансер в Якутске, откуда вскоре выпустили. В отношении Габышева провели экспертизу, признав его невменяемым. Адвокаты шамана считают диагноз неверным, поскольку экспертиза производилась одновременно с допросом. На Габышева завели уголовное дело об экстремизме.

В октябре шаман сообщил, что намерен продолжить поход. Он подчеркнул, что его действия носят исключительно мирный характер.