Двое детей скончались в НМИЦ имени Блохина после трансплантации костного мозга

В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина за сутки скончались два подростка.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу центра, дети скончались из-за осложнений, возникших после трансплантации костного мозга. У обоих наблюдалась реакция трансплантат против хозяина (РТПХ).

«НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина с прискорбием сообщает, что в НИИ детской онкологии и гематологии, несмотря на усилия врачей, умерли два подростка, долгое время героически боровшиеся с острым лимфобластным лейкозом», — говорится в сообщении. Уточняется, что состояние пациентов было крайне тяжелым. Один из них страдал также от неврологического заболевания и гепатита.

Отмечаается, что операцию проводила старая команда онкологов-гематологов, которые впоследствии уволились. «С приходом в центр новой команды врачей дети получали самое современное лечение», — заверили в НМИЦ. Сообщается, что к лечению подростков были привлечены сотрудники Центра имени Димы Рогачева, Российской детской клинической больницы и Центра Раисы Горбачевой в Санкт-Петербурге.

По словам главного гематолога Минздрава Александра Румянцева, сегодня в России выздоравливают свыше 80% больных лимфобластным лейкозом. «Успех большой, но все-таки есть пациенты, которые погибают», — цитирует Румянцева пресс-служба НМИЦ имени Блохина.

Ранее организация «Альянс врачей» опубликовала видео, в котором уволившийся из центра врач Максим Рыков утверждает, что дети погибли после увольнения онкологов, из-за самоуправства нового руководства и ошибок новых сотрудников НМИЦ, передает ТАСС.