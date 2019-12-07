Владелец автобуса, упавшего с моста в Забайкалье, отправлен под домашний арест

Районный суд в Чите отправил под домашний арест перевозчика Ивана Стрельникова, которому принадлежал автобус, упавший в реку в Забайкалье, передает ТАСС.

Следователь просил арестовать предпринимателя, но суд не удовлетворил это требование. У мужчины нет судимостей, он воспитывает двух детей, а защита предоставила положительные характеристики. Под домашним арестом Стрельников останется до 1 февраля 2020 года.

Предприниматель стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статьям о халатности и нарушении ПДД и правил эксплуатации транспортных средств.

В результате ДТП в Забайкалье погибли 19 человек и 22 человека получили травмы различной степени тяжести.