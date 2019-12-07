Медиапродюсер Рыков приобрел половину крымского убыточного телеканала

Медиаменеджер и бывший депутат Госдумы Константин Рыков выкупил ООО «Аналитический центр», которому принадлежит 50% акций компании, владеющей телеканалом «Первый Севастопольский». Об этом сообщает РБК.

Константин Рыков является владельцем домена Putin2018.ru и участвовал в создании идеологического проекта кампании «За Путина». Он же рассказывал в своем Facebook, как журналистку Лесю Рябцеву внедряли в ряды сотрудников радио «Эхо Москвы».

Телеканал «Первый Севастопольский» существует с 2009 года. В декабре 2014 года он прошел реорганизацию, зарегистрировавшись как российский ресурс в Роскомнадзоре. Сейчас он входит в третий мультиплекс и круглосуточно вещает на территории Севастополя. Его среднесуточная зрительская доля по итогам года составляет 0,84%.

По данным СПАРК, убыток от работы телеканала в 2018 году составил 5,4 миллиона рублей.