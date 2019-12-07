Число пунктов выдачи российских паспортов гражданам ЛНР и ДНР увеличат до восьми

В Ростовской области в городах Красный Сулин и Гуково планируют открыть пункты выдачи российских паспортов для граждан ДНР и ЛНР, пишет ТАСС.

Об этом решении сообщил председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Организовать пункты планируют до нового года.

Сейчас в Ростовской области уже действует шесть пунктов, где украинцы из названных территорий могут получить статус гражданина РФ и соответствующий подтверждающий документ. Первые два из них открылись еще летом.

С 24 апреля, согласно указу президента РФ Владимира Путина, жители территорий ДНР и ЛНР имеют право на упрощенный порядок получения российского гражданства.