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ВШЭ надеется на проверку приговора Егору Жукову вышестоящими инстанциями

Общество
16:23, 06 декабря 2019

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (ВШЭ) оценил приговор своему студенту Егору Жукову.

В сообщении на сайте вуза говорится, что университет «с сожалением» относится к обвинительному приговору, однако радуется тому, что студенту «не придется провести этот срок в заключении».

В заявлении подчеркивается, что ВШЭ не поддерживает политический активизм Жукова, как и любой другой. «С самого начала университет боролся за то, чтобы наш студент имел возможность продолжить учебу», – отмечает вместе с тем пресс-служба университета.

Также в сообщении выражается надежда на то, что «законность и обоснованность вынесенного сегодня приговора будет проверена вышестоящими судебными инстанциями, которые примут справедливое решение».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что суд приговорил студента НИУ ВШЭ Егора Жукова к трем годам лишения свободы условно за призывы к экстремизму.

Теги: Выборы в Мосгордуму – 2019, Москва

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