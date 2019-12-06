Матвиенко предложила ускорить принятие закона о запрете клеток в судах

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала ускорить прохождение через Госдуму законопроекта о запрете «клеток» в судах.

С соответствующим заявлением она обратилась к вице-премьеру и главе аппарата правительства Константину Чуйченко.

Матвиенко напомнила, что в текущем году был получен положительный отзыв правительства на документ. «Это позитивный сигнал для дальнейшей либерализации отечественного уголовно-процессуального права», – отметила спикер.

Она предположила, что ряд министерств «под эту сурдинку хотят улучшить свое финансовое положение, повысить зарплаты, повысить количество кадров, решить другие вопросы», однако добавила, что «это не тот случай», передает «Интерфакс».

В ноябре прошлого года группа сенаторов во главе с председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом внесла в Госдуму законопроект о запрете использования клеток и стеклянных кабин в залах судов.

В конце декабря председатель Мосгорсуда Ольга Егорова заявила, что документ в представленном виде принимать нельзя и он «требует серьезной доработки». По ее словам, сама по себе идея правильная, однако не стоит забывать о безопасности.