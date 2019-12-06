В Уфе недостающую часть выплаты пенсионеру выдали печеньем

Жительница Уфы корреспонденту портала UFA1.ru, что 5 декабря ее отцу выдали пенсию в объеме 13 тысяч рублей, а недостающие 27 рублей 40 копеек «выдали» печеньем.

Дочь пенсионера была возмущена такой компенсацией и решила обратиться на горячую линию Пенсионного фонда, где в ответ сработала реклама похоронной службы.

«Часа два меня мотали от одного оператора к другому, потом потребовали личные данные. Мне интересно, а вот пенсионерам, у которых нет детей, внуков, что им делать в этой ситуации? Куда обращаться с жалобой? Я два часа билась с этой проблемой, и результата пока нет», — пожаловалась женщина, а также отметила, что печенье «не стоит этих денег».

В материале уфимского СМИ также отмечается, что женщина отказалась предоставить личную информацию о своем отце и после того, как эти данные у нее запросили для проведения проверки по мотивам публикации в СМИ.