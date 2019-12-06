Задержаны члены банды, причастной к убийству главы Центра "Э" Ингушетии

СК и ФСБ задержали шестеро подозреваемых в убийстве начальника Центра «Э» по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.

Как говорится на сайте СКР, в ходе проведенной в Москве и Ингушетии спецоперации были задержаны пятеро членов преступной банды, а также ее руководитель Хасан Полонкоев. Они подозреваются в убийстве начальника Центра по противодействию экстремизму по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.

Напомним, 36-летний Ибрагим Эльджаркиев и его 30-летний брат Абдулахмед были убиты в Москве на улице Академика Анохина 2 ноября. В январе 2019 года на начальника центра «Э» было совершено нападение. В сообщении СК отмечается, что его совершила та же группа людей.

В настоящее время продолжается розыск других лиц, причастных к преступлению.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Москве были задержаны двое подозреваемых в убийстве Эльджаркиева, которыми оказались выходцы из Ингушетии Гелани Костоев и Ахмед Арапиев. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Незаконное ношение оружия». Костоев арестован до 5 января, Арапиев — до 20 января.