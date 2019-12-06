СК прекратил уголовное преследование бывшего волонтера штаба Любови Соболь

Следственный комитет заявил об отсутствии состава преступления в действиях фигуранта «московского дела» Сергея Фомина.

Как говорится на сайте ведомства, избранная ранее в отношении него мера пресечения в виде домашнего ареста отменена.

«Процессуальное решение принято следствием по результатам объективной правовой оценки всех исследованных материалов в совокупности, в том числе свидетельских показаний и детального изучения видеозаписей камер видеонаблюдения», – поясняется в сообщении.

В то же время отмечается, что в действиях Фомина «усматриваются признаки административного правонарушения», в связи с чем в органы МВД направлены «соответствующие материалы».

Бывший волонтер штаба Любови Соболь Сергей Фомин являлся единственным из фигурантов «московского дела», которого обвинили только по части 2 статьи 212 УК РФ («Участие в массовых беспорядках»). В ночь на 31 июля в квартире у родителей Фомина, а затем у него самого прошли обыски. Молодого человека доставили на допрос в СК и отпустили в статусе свидетеля. Вскоре он был объявлен в розыск. По версии следствия, активист ушел с митинга, взяв на руки ребенка, якобы для того, чтобы пройти сквозь оцепление полиции.

Утром 8 августа Фомин сам явился к зданию Следственного комитета, однако ему не открыли дверь. Позже он самостоятельно пришел в полицию, настаивая, что ни в чем не виноват. Суд отправил его в СИЗО на два месяца. В сентябре Фомина перевели под домашний арест.