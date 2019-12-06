Сергей Абаничев и Даниил Конон освобождены сразу после ареста

Суд арестовал и освободил бывших фигурантов «дела 27 июля» Сергея Абаничева и Даниила Конона, засчитав нахождение в СИЗО.

Как пишет «Медиазона», Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток бывшего фигуранта «дела 27 июля» Сергея Абаничева и освободил его, засчитав нахождение в СИЗО.

Накануне, 5 декабря, полиция задержала Абаничева и составила протокол по части 6.1. статьи 20.2 КоАП РФ («Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры)». Позднее в тот же день его отпустили с обязательством о явке на следующий день.

Между тем на 15 суток был арестован другой бывший фигурант «московского дела» Даниил Конон. Его также задержали накануне по части 3 той же статьи КоАП («Нарушение установленного порядка проведения митинга, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов или транспортных средств либо доступу граждан к помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры»). Конона освободили от наказания, засчитав нахождение в СИЗО.