РПЦ считает, что суррогатное материнство "унижает достоинство" женщины

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что суррогатное материнство «унижает достоинство» женщины и может травмировать ребенка, передает РИА Новости.

Как считает представитель РПЦ, предложения о лишении суррогатных матерей прав на ребенка официальная Церковь поддержать не может. Он отметил, что в этом процессе женское тело «рассматривается как своего рода инкубатор», а также это чревато возможными травмами, как для матери, так и для ребенка, который может может испытать кризис самосознания.

Иларион обратил внимание, что крестить такого ребенка по церковным правилам можно, но только «по желанию воспитывающих его лиц, если таковыми являются либо его биологические родители, либо суррогатная мать, только после того, как они осознают, что с христианской точки зрения подобная репродуктивная технология является нравственно предосудительной, и принесут церковное покаяние». В противном случае ребенка могут крестить, только если это его «сознательный личный выбор».

При этом обвинения в том, что, не поддерживая суррогатное материнство, Церковь таким образом «препятствует деторождению», по его мнению, «несправедливы». Отметим, схожее мнение высказал на неделе в эфире телеканала «Спас» телеведущий Дмитрий Киселев: «Воля Божья и воля церкви — это не одно и то же. Как мне представляется, на данном этапе существования церкви воля Божья — "плодитесь и размножайтесь" — вошла в противоречие с волей церкви».