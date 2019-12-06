Работа на себя или почему «фриланс» так популярен

С распространением сетевых технологий, благодаря наличию цифровой техники у миллионов пользователей всех возрастов и социальных групп, экспоненциально растет и спрос на удаленные вакансии – работу в формате фриланса.

Будучи первоначально «студенческим» методом дополнительного заработка, фриланс эволюционировал. Сегодня к нему прибегают не только интроверты и специалисты, ищущие свои «полставки», но и профессионалы, работающие из дома по 8-10 часов ежедневно.

Нет географической привязки к офису

Тратить время на дорогу в офис и обратно – это приемлемая, но не обязательная жертва. Освободившиеся несколько часов вы можете выделить на тренировки, близкого человека, отдых и развлечения. И это не говоря о том, что за месяцы потенциальной офисной работы таких «часов» накопится не один десяток.

Работать в домашней обстановке – это спорное преимущество. Некоторые опытные фрилансеры отмечают, что из-за отсутствия внешних мотиваций и рабочей атмосферы производительность труда падает.

Нет необходимости во вложениях и знаниях

Первое очевидное преимущество, которое отличает фриланс от любых инвестиций или Forex, заключается в его полной доступности всем желающим. Не требуется вкладывать или рисковать своими финансами, достаточно лишь желания и доступа к тематическим порталам с объявлениями.

Что касается первоначальной подготовки, то и в этом случае удаленное выполнение рутинных задач, не накладывает особых ограничений. Даже с минимальными навыками можно брать в работу простейшие задачи, а затем, совершенствуя умения и получая новые знания, повышать спрос на свои услуги на рынке труда.

Возможность работать за рубежом

Если не принимать в расчет сложности с получением денежных переводов из-за границы и уплаты налогов на территории страны проживания, то фриланс может быть не ограниченным территориально.

Если у вас есть языковая база, а в некоторых сферах и она не требуется, вы можете работать с компаниями из США, Европы, Китая, предлагая услуги по более выгодной для себя цене, работая с интересными проектами и командами.

Реализация и повышение квалификации

Сфер, в которых вы можете раскрыть свой профессиональный или творческий потенциал, хватает. Это может быть что-то связанное с программированием и разработкой приложений, графическим дизайном и обработкой фотографий, написанием текстов или ведением блогов, переговорами с клиентами или маркетингом. Как уже говорилось вы, в формате фриланса можно найти и рутинную работу, не требующую специальных знаний – перепечатка текстов, проставление ссылок, работа с таблицами Exel и так далее.