Посольство РФ в Сингапуре назвало арест судна "Севастополь" неполитическим

Пресс-секретарь посольства РФ в Сингапуре Сергей Новосельцев заявил в комментарии «РИА Новости», что задержание судна «Севастополь» в Сингапуре никак не связано с тем, что оно попало в санкционный список США.

Дипломат утверждает, что ситуация связана с коммерческим спором, а не с санкциями: судовладелец имеет долг перед агентом, и 17 декабря по этому вопросу состоится суд. До этой даты положение вряд ли изменится.

К ситуации уже подключился Российский профсоюз моряков. Председатель дальневосточного регионального фронта организации Николай Суханов заявил о готовности помочь коллегам через Международную федерацию транспортных рабочих.

Сейчас на судне «Севастополь» находится 12 российских граждан. Дипмиссия продолжает отслеживать ситуацию.