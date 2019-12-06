Москвичам пообещали +3 градуса, сильный ветер и низкое давление 6 декабря

Синоптики рассказали, какие метеоусловия следует ожидать жителям Москвы и области в пятницу, 6 декабря.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки в столичном регионе по-прежнему сохранится влажная и облачная погода с небольшими осадками.

Воздух в Москве днем 6 декабря прогреется до 1..3 градусов. Ветер подует с юго-запада со скоростью 5-10 м/с, местами с порывами до 12-14 м/с. Атмосферное давление начнет падать и в середине дня составит 742 мм ртутного столба.

По мнению специалистов, нестабильное атмосферное давление в сочетании с неблагоприятными температурно-влажностным и кислородным режимами (содержание кислорода воздухе ниже нормальных значений на 19 единиц) формируют биотропный гипоксический эффект атмосферы. Наиболее уязвимыми в такой ситуации являются лица с проявлениями хронической кислородной недостаточности (бронхолегочные и сердечно-сосудистые заболевания), повышается вероятность обострений заболеваний суставов (артрозов, артритов, остеоартрозов, радикулитов). Кроме того, недостаток витамина D, депрессивные проявления, снижение обменных процессов могут настигнуть и вполне здоровых граждан, обычно не страдающих от изменений погоды.