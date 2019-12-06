Частный перевозчик из Донецка получил 17 лет колонии за шпионаж в пользу Киева

Обвиняемого в сотрудничестве со спецслужбами Украины жителя Донецка приговорили к 17 годам колонии строгого режима.

Как говорится на сайте Генпрокуратуры самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), мужчина в течение года, начиная с сентября 2017-го, «с целью беспрепятственного пересечения контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Марьинка" для осуществления частных перевозок и доставки посылок с Украины» по заданию сотрудника СБУ осуществлял «террористическую и шпионскую деятельность» на территории ДНР.

Уточняется, что дело, которое расследовало Управление по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел ДНР, связано c участием в террористическом сообществе, незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывных устройств и веществ, а также шпионажем.

«Подозреваемый четко осознавал, что задачи, поставленные ему СБУ, направлены на причинение ущерба общественной безопасности ДНР», – отмечается в сообщении.