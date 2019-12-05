РФ выплатит 27 тысяч евро за несправедливую компенсацию пострадавшим от пыток

ЕСПЧ утвердил мировое соглашение между Россией и тремя жителями Татарстана, подвергшимися пыткам со стороны полицейских.

Как сообщается на сайте Страсбургского суда, истцы получат в совокупности 27 тысяч евро.

Уточняется, что 7,7 тысячи евро будет перечислено Дмитрию Махалову, которого в апреле 2016 года избил сотрудник патрульно-постовой службы УМВД по Казани. Как пишет «Интерфакс», в России суд постановил МВД выплатить потерпевшему 200 тысяч рублей. Сотрудник полиции был приговорен к 4,5 годам колонии.

Житель Татарстана Динар Авзалов, который получит 9,5 тысячи евро, в феврале 2016 года подвергся пыткам его электрошокером в здании ОМВД по Альметьевскому району республики. В России суд предписал МВД выплатить ему 70 тысяч рублей, а виновного полицейского приговорил к условному сроку.

Остальные 9,8 тысячи евро получит Евгений Михайлов, избитый в июне 2016-го участковым ОМВД по Альметьевскому району. Российский суд назначил потерпевшему компенсацию в размере 50 тысяч рублей, а полицейскому – наказание в виде двух лет колонии.

Отмечается, что Россия признала нарушения и сама предложила выплатить пострадавшим компенсацию в справедливом размере.