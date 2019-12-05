Околонулевая температура и порывистый ветер сохранятся в Москве до начала недели

Гидрометцентр предупредил москвичей о сохранении влажной и ветреной погоды в мегаполисе в ближайшие дни.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в четверг, 5 декабря, в Москве ожидается повышенная влажность и дефицит кислорода, а также температура воздуха от 1 до 3 градусов тепла.

Как передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на сообщение синоптиков, аналогичные метеоусловия продержатся в столице и регионе в ближайшие дни, включая выходные и начало следующей недели.

«Едва в среду успели порадоваться кратковременному снежному эпизоду, как в четверг показания термометров стали положительными. На столичный регион оказывает влияние теплый атлантический воздух, который приносит с собой небольшие осадки и температуру на пять-шесть градусов выше нормы. С началом новой недели ситуация существенно не изменится, ожидаются небольшие осадки и околонулевые температуры — от +3 до –2 градусов ночью и –1...+4 днем», — рассказали в Росгидромете.

Там также добавили, что в Москве поднимется ветер, порывы которого в пятницу, 6 декабря, достигнут 15 м/с.