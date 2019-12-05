Нарушение закона о СМИ-иноагентах будет грозить штрафом до пяти миллионов рублей

Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект о штрафах за нарушения закона о СМИ — иностранных агентах.

Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

В соответствии с документом, административное наказание для граждан составит 10 тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч рублей, для юридических — 500 тысяч рублй. За повторное нарушение закона предусмотрены штрафы в размере 50 тысяч, 100 тысяч и одного миллиона рублей соответственно.

За грубое (то есть более двух раз в течение года) нарушение гражданам грозит штраф в размере 100 тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток. С должностных лиц могут взыскать 200 тысяч рублей, c юридических — пять миллионов.

Закон, авторами которого выступили сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников, должен вступить в силу с 1 февраля 2020 года.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Госдума приняла законопроект, по которому иностранными агентами могут быть признаны физлица, работающие со СМИ-иноагентами. Президент России Владимир Путин подписал этот закон 2 декабря.