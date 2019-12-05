Москвичам пообещали +3 градуса, высокую влажность и дефицит кислорода 5 декабря

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области в четверг, 5 декабря.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион будет находиться в теплом секторе северо-атлантического циклона, что обусловит облачную погоду и небольшие осадки.

Температура воздуха днем в Москве составит +1..+3, по области — -2..+3 градуса. Ветер подует с запада со скоростью 7-12 м/с. Атмосферное давление достигнет 745 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха окажется на уровне 80%.

По мнению специалистов, при таких внешних условиях и ярко выраженном недостатке кислорода в воздухе высока вероятность погодообусловленных недомоганий при сосудистых нарушениях — гипертонической болезни, вегетососудистой дистонии и дисфункциональных расстройствах нервной системы, атеросклерозе сосудов головного мозга, а также остеохондрозе позвоночника.