Закон позволит лишать свободы экспертов за фальшивые заключения в суде

Эксперты, предоставляющие суду недостоверные вердикты, будут наказываться по новой уголовной статье, сообщает «Российская газета».

Для нарушителей этой нормы будут предусмотрены четыре варианта наказания: штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до двух лет или арест на срок до трех суток.

Автор закона, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников уточнил, что в случаях, когда речь идет о фальсификации экспертизы в делах о тяжких и особо тяжких преступлениях, эксперт рискует отправится в тюрьму на срок до пяти лет.

Триггером для принятия закона стала череда случаев вроде того, когда в Балашихе медицинский эксперт обнаружил в крови сбитого местной жительницей шестилетнего мальчика алкоголь. Тогда доктор был приговорен к десяти месяцам исправительных работ.

Обвиняемые по этой статье в независимости от определения ее тяжести будут навсегда лишены права выступать экспертами в суде. Крашенинников считает, что принятые нормы защитят россиян от нечистых на руку специалистов.

Ранее Госдума приняла закон о пожизненном запрете на адвокатскую деятельность для специалистов, нарушивших профессиональную этику или совершивших преступление. Юристы назвали этот закон репрессивным.