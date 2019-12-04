Валерия предложила создать временные пункты проживания для домашних тиранов

Певица Валерия высказалась по пунктам опубликованного на сайте Совфеда законопроекта о профилактике домашнего насилия.

По ее словам, в законе есть важный момент о выдаче охранного ордера жертве насилия, который запретит агрессору приближаться к ней. Норма будет актуальна в том числе, если у обвиняемого есть возможность жить в другом месте или в арендуемой квартире.

Поп-исполнительница заявила, что для насильников следовало бы предусмотреть приюты по аналогии с кризисными центрами, где женщины могут укрыться от абьюзера. «Почему должна женщина сбегать? Мало того, что он создаёт невыносимые условия, женщине ещё нужно куда-то уходить», — заявляет Валерия в комментарии «Парламентской газете».

Ранее Валерия приняла участие в сетевом флешмобе против домашнего насилия. В рамках Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин она призвала публиковать в соцсетях свои истории о пережитом опыте насилия со стороны партнера под хэштегом #НеМолчи25ноября.

Певица, отмечает «Парламентская газета», «сама испытала домашнее насилие в предыдущем браке со своим бывшим продюсером Александром Шульгиным».