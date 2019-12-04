В Приморье завели дело в связи с избиением полицейскими свидетеля преступления

СКР в Приморском крае возбудил дело о превышении должностных полномочий в отношении троих местных полицейских.

Об этом со ссылкой на СКР по региону сообщает «Интерфакс». Отмечается, что с 26 по 28 октября 2019 года сотрудники полиции из МО МВД «Кавалеровский» применили «недозволенные методы расследования» к местному жителю, который стал очевидцем преступления в селе Зеркальное.

В связи с этим задержаны трое полицейских, сейчас решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, по факту возможного превышения служебных полномочий силовиками межмуниципальный отдел МВД России «Кавалеровский» проводит служебную проверку. По ее результатам действиям полицейских будет дана принципиальная оценка и приняты соответствующие меры реагирования.