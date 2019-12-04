В Екатеринбурге оштрафовали фигурантов закрытого дела о призывах к беспорядкам

Районные суды в Екатеринбурге прекратили уголовные дела в отношении граждан, обвиняемых в призывах к массовым беспорядкам на митингах против строительства храма в городском сквере, пишет «ОВД-инфо» со ссылкой на телеграм-канал «Апологии протеста».

Прекращено преследование троих фигурантов: Дениса Уфимцева, Контсантина Кабанова и еще одного человека, чье имя не называется. Все они признали вину и компенсировали нанесенный вред. Им был назначен судебный штраф.

Также после волны протестов весной и летом в Екатеринбурге были возбуждены уголовные дела об оскорблении представителей власти, хулиганстве и повреждении чужого имущества.