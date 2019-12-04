В Белгороде умер срочник, ссорившийся с сослуживцами из-за отказа мыть туалеты

В Белгороде на второй день службы в армии умер 19-летний солдат из Ставрополя Владимир Кялов.

Как передает «Бугульминская газета» со ссылкой на мать Кялова, за несколько часов до смерти солдат отправил своим родным аудиосообщение, в котором рассказал, что с ним проводили воспитательную беседу после конфликта, возникшего на фоне отказа срочника мыть туалеты в первый же день своей службы.

При этом уже утром командир Владимира Кялова сообщил, что молодой человек скончался. По словам военнослужащего, солдату стало плохо во время занятий на турнике, бригада скорой помощи не смогла его реанимировать.

Согласно информации пресс-службы следственного отдела СК по Воронежскому гарнизону, в настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. По предварительной информации, молодой человек «прыгнул с турника, сделал несколько шагов, упал и потерял сознание», а медики только констатировали смерть.

Напомним, последнее громкое происшествие в российской армии произошло в конце октября, когда солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, служащий в войсковой части в Забайкальском крае, открыл огонь по своим сослуживцам из табельного оружия, в результате чего убиты были восемь человек, еще двое получили различные ранения. Сам Шамсутдинов объяснил свой поступок издевательствами со стороны старших товарищей и угрозой изнасилования. Однако в Минобороны физическое насилие над солдатами в данной войсковой части отрицают.