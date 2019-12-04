У 71 суворовца в Ульяновске обнаружено паразитарное заболевание

В Ульяновском гвардейском суворовском училище так и не удалось обнаружить источник заражения 71 воспитанника эхинококкозом.

Массовое распространение паразитарной инфекции было зафиксировано еще в конце января во время планового медосмотра, но тогда речь шла лишь о 26 пациентах. У них были обнаружены паразитарные кисты во внутренних органах.

В марте было зафиксировано уже 54 случая заражения, а согласно отчету руководителя военного следственного управления по Центральному военному округу Радика Гараева, на сегодняшний день этот диагноз поставлен 71 курсанту, пишет «Радио Свобода».

Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Сейчас им занимается военное следственное управление Центрального округа. Следователи рассматривают три версии, из которых две — пищевые, а одна предполагает намеренное заражение.

Эхинококкоз — это паразитарное заболевание, вызываемое личинками ленточного червя эхинококка. Позднее выявление диагноза может быть связано с тем, что его инкубационный период не имеет симптомов и длится от нескольких недель до нескольких лет.