Совет Европы требует от Боснии переселить беженцев из палаточного лагеря

Сотни мигрантов на территории Боснии и Герцеговины продолжают жить в палаточных условиях, несмотря на наступление холодов. На это обратил внимание комиссар совета Европы по правам человека Дунья Миятович, которая потребовала от властей переселить людей с неурегулированным гражданским статусом в соответствующие погодным условиям помещения, пишет ОТР.

Мигранты греются у костров, а чьи-то палатки рухнули под тяжестью снега. Некоторые из переселенцев объявили голодовку, требуя решения вопроса с их содержанием. Власти отвечают, что новый лагерь будет готов к открытию не ранее, чем через 19 дней. Местные жители уверены, что в новом помещении бараков на всех не хватит.

EuroNews рассказывает, что этот лагерь используют как прибежище для тех, кто не смог воспользоваться «балканским маршрутом», получив отказ сойти на территориях Греции, Болгарии, Северной Македонии, Сербии и Черногории.

Ранее международные наблюдатели неоднократно просили Боснию поменять территориальное расположение лагеря, который находится на территории бывшей свалки поодаль от минного поля.