Россияне чаще всего считают себя очень бедными из-за плохого медослуживания

Исследование глубокой бедности в России, проведенное экспертом «Высшей школы экономики» Екатериной Слободенюк, демонстрирует, что граждане, которые действительно являются очень бедными, почти никогда не считают себя таковыми, а те, кто говорят о своей крайней бедности, зачастую не относятся к такой категории населения, передает «КоммерсантЪ».

Очень бедными в исследовании называют тех, кто проживает в домохозяйстве с доходом менее 7,5 тысяч рублей (0,5 медианного значения в целом в РФ). При этом объективно бедных оказалось 8,1% россиян, а субъективно бедных — 4%. Их пересечение составляет лишь 0,6% от населения страны. Таким образом только 7,4% от числа объективно бедных относят себя к этой категории. И наоборот, среди считающих себя очень бедными (субъективно бедных) лишь 15% таковыми являются на самом деле.

Среди субъективно бедных пожилых людей около половины, в то время как среди объективно бедных людей в возрасте всего 18%. Чаще всего (61%) в эту группу попадают из-за высокой иждивенческой нагрузки: в 73% случаев за счет детей, а в 33% — неработающих взрослых.

В случае почти каждого пятого (19%) субъективно бедного россиянина причиной этого становится присутствие в доме родственника с вредными привычками, а для большей части на это влияет недоступность необходимого медицинского сопровождения. 68% россиян из этой категории оценивают свое здоровье как плохое, в то время как среди объективно бедных так считают лишь 50%.

Для 35% субъективно бедных нормой становится ежедневное чувство тревоги, для 10% — постоянное раздражение, а для 5% — состояние озлобленности. Объективно бедные в 41% случаев спокойны и уравновешены.

По данным исследования, без помощи государства не смогут выжить, как они сами считают, 90% субъективно бедных. При этом среди объективно бедных таких 72%.

По мнению Слободенюк, каждой из этих групп нужны разные виды социальной поддержки: для объективно бедных — это поддержка занятости и зарплат, а для субъективно бедных — увеличение доступности медобслуживания для пенсионеров с тяжелыми проблемами со здоровьем.

Газета также отмечает, что среди субъективно бедных доля государственных трансфертов в доходах на 10% больше, чем среди объективно бедных.