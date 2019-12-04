На базе "Ростеха" предлагают создать арбитражный суд для промышленных компаний

Депутаты внесли в Госдуму законопроект о создании третейского суда на базе «Ростеха», передает «КоммерсантЪ».

Предполагается, что новый арбитраж сможет рассматривать споры между промышленными компаниями. В документе отмечается и возможность его использования организациями, связанными с «Ростехом», а также входящими в оборонно-промышленный комплекс.

По словам авторов законодательной инициативы, таким образом будет снята часть нагрузки с госсудов, а также будет обеспечена востребованность третейского разбирательства предприятиями, которая на настоящий момент, как утверждается.

«Третейские механизмы гарантируют высокий уровень конфиденциальности: детали контрактных обязательств, контрагенты, иная чувствительная информация остаются закрытыми, что особенно актуально для предприятий ОПК», — поясняют в пресс-службе госкорпорации, отмечая также, что «участие в процедуре является для сторон добровольным» и что создание такого арбитража «позволяет сохранять баланс интересов сторон».

Управляющий партнер КА Pen & Paper Антон Именнов при этом считает, что «внесенный законопроект — это попытка лоббизма», при этом «скорее всего, заведомо тщетная», так как «убрав с рынка суды "Ростеха", ЛУКОЙЛа и "Газпрома", сомнительно, чтобы государство позволило подобному произойти вновь, учитывая заявленные цели третейской реформы». При этом он поддерживает возможность конкуренции на этом рынке, в том числе и улучшение «географической доступности арбитража».

Управляющий партнер КА «Муранов, Черняков и партнеры» Александр Муранов считает, на этот раз руководители «Ростеха» «решили идти по беспроигрышному варианту» и закон скорее всего будет принят.

«Специализированный арбитраж имеет определенные преимущества, особенно когда стороны являются предприятиями одного сектора и споры имеют отраслевую специфику»,— отмечает ответственный администратор Российского арбитражного центра при РИСА Юлия Муллина.